Em meio à pandemia, Planalto quer fazer cerimônia de posse para ministros

Em meio ao pior momento da pandemia do coronavírus, o governo quer realizar uma cerimônia de posse dos novos ministros na próxima terça-feira, 6, no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

O evento deve ser aberto e stá marcado para 10h. Mesmo Marcelo Queiroga, empossado na semana passada no Ministério da Saúde, deve participar da cerimônia.

Tomam posse Luiz Eduardo Ramos, na Casa Civil, Anderson Torres, na Justiça; Braga Netto, na Defesa; Carlos França, no Itamaraty; Marcelo Queiroga, na Saúde; Flávia Arruda, Secretaria de Governo; e André Luiz de Almeirda, AGU.

