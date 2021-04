626 cidades sob risco de ficarem sem oxigênio

Pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios mostra que 626 cidades do País podem ficar sem oxigênio nos hospitais ainda nesta semana. Outras 1.147 correm risco de não ter medicamentos do “kit intubação”. Os dados não são muito diferentes dos verificados na semana passada, um atestado da letargia do governo na pandemia. Em Brasília, logo após a segunda reunião do comitê de combate à covid-19, as declarações de Jair Bolsonaro contra o isolamento social preocuparam gestores: foi o primeiro ruído público com Marcelo Queiroga.

Prioridades. Segundo o levantamento, realizado com cerca de 2.500 municípios, 25 não recebem doses de vacina desde 20 de março último; 611 receberam uma única leva e apenas 1.746 conseguiram as duas.

Ops. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, curtiu no Twitter uma reportagem sobre Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado, já figurar em listas de presidenciáveis, conforme antecipado pela Coluna.

Prenda a respiração. Queiroga foi firme na defesa do uso da máscara após a reunião do comitê. Aplausos pra ele. Mas tem muita gente ainda sem entender o que exatamente o ministro da Saúde quis dizer com economizar oxigênio.

SINAIS PARTICULARES.

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde

Tá em… Para o ex-GSI Sérgio Etchegoyen, a troca no Alto Comando das Forças significa “trocar seis por meia dúzia”. “São três profissionais iguais aos três que saíram e não vai mudar nada. O que muda, provavelmente, é a relação com o presidente. Se estava desgastada, imagina-se que será mais azeitada.”

…casa. “Tu vistes algum tanque na rua? O presidente da República pode botar e tirar ministro e comandante das Forças a seu critério. É legítimo. Não aconteceu nada demais”, afirmou.

CLICK. Bolsonaro achou tempo para receber Latino no Planalto. “Meu sincero agradecimento em nome da classe artística”, disse o intérprete do hit Festa no Apê.

Eles… O senador Jaques Wagner (PT-BA) protocolou um projeto de lei para incluir grupos supremacistas entre os crimes de preconceito por raça ou cor. O texto prevê pena de reclusão de dois a cinco anos.

…não. O PL foi apresentado após Filipe Martins ter feito um gesto controverso no Senado, interpretado como apologia a supremacistas brancos. Ele nega.

Parado. A demora da Anvisa em analisar medicamentos à base de cannabis importados está causando atraso na entrega dos remédios, pela segunda vez, e preocupando famílias de portadores de doenças.

Parado 2. Uma empresa de logística tem mais de 600 produtos parados no aeroporto de Campinas.

PRONTO, FALEI!

Renata Gil, presidente da Associação de Magistrados do Brasil: “No mês da mulher, a Alesp consagra a impunidade de Fernando Cury impedindo sua cassação. Um retrocesso para os direitos básicos das mulheres.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA. COLABOROU MATEUS VARGAS.

