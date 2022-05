Em ano de eleição, Rodrigo Garcia turbina repasses para asfaltar estradas no interior paulista

MÁQUINA… Na corrida por vaga no 2º turno da eleição paulista e patinando nas pesquisas, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) vai turbinar o programa Estrada Asfaltada para usá-lo como uma das principais apostas eleitorais do pré-candidato à reeleição.

…NA MÃO. O tucano vai anunciar hoje mais R$ 2,9 bilhões em recursos para pavimentar vias intermunicipais em 145 cidades de todas as regiões do Estado. Com isso, o programa chega a R$ 4,6 bilhões gastos com pavimentação – 63% deste valor desembolsado neste ano eleitoral.

EM CAMPANHA. Garcia será o primeiro pré-candidato a governador a participar da rodada de debates do grupo Lide com os postulantes ao Bandeirantes. O evento será no dia 24 de maio.