Direção do Novo pede a Comissão de Ética que suspenda filiações de Cris Monteiro e Janaina Lima

O presidente do diretório municipal do Novo em São Paulo, Luis Eduardo Bucciarelli, pediu à Comissão de Ética do partido avalia suspender liminarmente as filiações das vereadoras Cris Monteiro e Janaina Lima, que tiveram desentendimento com relatos de agressão física dentro da Câmara Municipal na quarta, 10, como noticiou a Coluna.

Uma possível suspensão não significa perda de mandato. Mesmo se a suspensão for aprovada, as duas podem continuar participando de sessões plenárias e mantêm o direito a voto. Só não poderiam mais integrar comissões da Casa (permanentes ou CPIs) nem atuar na liderança da sigla – caso de Janaina, atual líder.

A presidência da Câmara prometeu “medidas cabíveis”, mas aguarda o desenrolar das primeiras investigações. “Não admito nenhuma agressão dentro deste espaço democrático que é a Câmara. Todo tipo de violência é lamentável”, disse o vereador Milton Leite.