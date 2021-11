Relatos de agressão física entre vereadoras do Novo preocupam partido

Integrantes do partido Novo em São Paulo tentam conter os ânimos no diretório municipal da sigla após a repercussão de um desentendimento, com relatos até de agressão física, entre as vereadoras Janaina Lima e Cris Monteiro, dentro do banheiro da Câmara Municipal de São Paulo na noite desta quarta-feira, 10.

À Coluna, nenhuma das duas nega a situação, que teria tido como gota d’água da briga o fato de Janaina, líder do partido na Casa, não ter assegurado à colega tempo de fala na discussão sobre a reforma da Previdência. Interlocutores de ambas afirmam que elas têm relação apenas protocolar.

Um vídeo feito por câmeras de segurança da Câmara que circula entre vereadores mostra Cris “cercando” Janaina e pressionando-a contra a parede ainda dentro do plenário da Casa na sessão de quarta-feira, e então as duas saindo pela porta lateral.