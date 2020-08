Deputados se articulam por ‘semana verde’

Na crescente demanda por medidas de proteção ambiental, deputados federais, tanto os ambientalistas quanto os ligados ao agronegócio, discutem a elaboração de uma pauta comum, com projetos sobre o tema. A ideia é realizar uma “semana verde” em setembro na Câmara. Há, porém, divergências entre os grupos, como no projeto da regularização fundiária. O Ministério da Agricultura já deu “ok” para a votação, mas a bancada do meio ambiente discorda, por exemplo, de pontos, entre eles o tamanho da propriedade que pode ser regularizada.

O que mais? Estão em discussão também propostas de regras para o licenciamento ambiental, bioeconomia, títulos verdes, emergência climática, combate e desmatamento ilegal.

Devagar… Apesar de concordar com a construção de uma pauta verde comum, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Rodrigo Agostinho (PSB-SP), avalia que a regularização fundiária deveria ficar de fora.

…com o andor. “O texto do projeto melhorou, mas a grilagem de terras ainda está alta. Aprovar uma lei dessa neste momento de alta de desmatamento é reconhecer que o crime compensa”, afirma Agostinho.

CLICK. O governador de Minas, Romeu Zema (à esq.), participou da reunião do Novo em SP neste fim de semana com o pré-candidato à Prefeitura Filipe Sabará.

Todas… Nas eleições de 2018, Carlos Siqueira, presidente do PSB, se notabilizou por apostas certeiras.

…as fichas. Para este ano, o dirigente ainda não cravou palpites, mas, se for preciso, vai depositar muitas fichas em João Campos (Recife) e João Henrique Caldas (Maceió) nas disputas por prefeituras.

SINAIS PARTICULARES.

Carlos Siqueira, presidente do PSB

Vixe. Quem sabe ler movimentos do meio jurídico diz que a revelação de O Globo de que Frederick Wasseff recebeu repasses milionários de uma sócia de empresa com contratos no governo é mais uma estaca na cerca em torno do ex-advogado dos Bolsonaros.

Physique du rôle. O MP parece saber aonde quer chegar. Wasseff, diga-se, se encaixa no perfil dos delatores: é rico e dá mostras de que não vai gostar de ficar muito tempo preso, caso um dia venha a ser detido pelas autoridades. O advogado nega irregularidades.

Inovação. O DER-SP ganhou prêmio internacional em inovação tecnológica, o World Summit Awards – WSA, na categoria Government & Citizen Engagement, pela criação do aplicativo DER Online, que simplificou aos usuários o acesso aos seus serviços.

Inovação 2. Em tempos de pandemia, o DER Online permite a solução, via computador ou smartphones, de problemas relacionados a multas e recursos. O aplicativo já fez mais de 250 mil serviços e reduziu em cerca de 20 mil os atendimentos presenciais.

Ricardo Tripoli, ex-deputado federal e ambientalista: Economia verde não é mais coisa do futuro, é preciso tornar nossas atividades econômicas mais sustentáveis desde já. Destruir a natureza para produzir não é necessário, o mundo mudou e entende isso cada vez mais. Ou nos adaptamos ou ficaremos para trás.

