Deputados do PT vão acionar Conselho de Ética da Alesp contra Arthur do Val por áudio sobre refugiadas

Os deputados estaduais Paulo Fiorilo e José Américo, ambos do PT, vão acionar o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo contra o colega de Casa Arthur do Val (Podemos). Eles acusam o “Mamãe Falei” de quebra de decoro parlamentar por áudios divulgados nesta sexta, 4, e que são atribuídos ao deputado membro do MBL.

Em viagem à Europa para acompanhar o conflito e com o discurso de ajudar o lado atacado pela Rússia, o deputado teria enviado a amigos áudios, que ainda não tiveram autenticidade confirmada por Arthur ou pelo MBL, dizendo que as ucranianas são “fáceis porque são pobres”. “Os áudios publicados são gravíssimos”, diz Fiorilo.

“Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, teria dito Arthur.

No Podemos, partido de Arthur, o clima é de preocupação sobre como a polêmica, mais esta, vai respingar na candidatura de Sérgio Moro. O ex-juiz repudiou as declarações: “O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto. As declarações são incompatíveis com qualquer homem público.”