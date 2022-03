Cúpula do Podemos reage a áudios atribuídos a Arthur do Val sobre refugiadas: ‘Inacreditável’, diz Alvaro Dias

Repercutiu muito mal na cúpula do Podemos a divulgação de áudios atribuídos ao pré-candidato da sigla a governador de São Paulo e membro do MBL Arthur do Val sobre refugiadas ucranianas na Eslováquia.

Em viagem à Europa para acompanhar o conflito e com o discurso de ajudar o lado atacado pela Rússia, o deputado teria enviado a amigos áudios dizendo que as ucranianas são “fáceis porque são pobres”.

“Só uma palavra: inacreditável”, disse o senador Alvaro Dias (PR) à Coluna, sobre os áudios. “Não creio que ele tenha dito isso”.

“Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, teria dito Arthur.

O MBL aguarda contato com Arthur, que está em voo de volta ao Brasil, para se posicionar. A presidência do Podemos e a campanha do pré-candidato a presidente Sérgio Moro, aliado de Arthur, não responderam aos questionamentos da Coluna até o momento.