Decretos de armas podem dificultar resolução de crimes, dizem especialistas

Uma medida dos decretos de armas de Jair Bolsonaro, publicados na véspera do feriado, acendeu alerta para estudiosos de segurança pública: a saída de máquinas de recarga e projéteis da lista de produtos controlados. A fiscalização de ambos está hoje nas mãos do Exército. Segundo quem entende do assunto, a medida deve acabar dificultando a elucidação de crimes, por tornar ainda mais precário o rastreamento de munições. A partir das novas regras, elas podem ser produzidas e vendidas por pequenas fábricas ou até mesmo de forma caseira.

Como… “Aumenta o arsenal de munições produzidas de forma caseira e sem controle, o que dificulta o esclarecimento de crimes”, diz Carolina Ricardo, diretora-executiva do Sou da Paz.

…fica. Para Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, “é um dos pontos mais sérios dos decretos, cria um descontrole geral”.

O que diz. A agenda armamentista é bandeira de campanha de Jair Bolsonaro. O presidente defende o amplo acesso às armas como direito à legítima defesa.

De que lado. Marcelo Freixo (PSOL-RJ) apresentou um projeto para sustar os decretos. No passado, o Centrão ajudou a barrar a agenda armamentista. A ver como se posiciona agora.

Chega mais. Em busca de um presidenciável para chamar de seu, o PSB começou a se aproximar também da empresária Luiza Trajano.

Contatos. Ela esteve recentemente com o prefeito de Recife (PE), João Campos. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse não saber se ela tem interesse, mas defendeu que o nome de Luiza “é excelente”.

Calma lá. Ainda não houve convite oficial por parte do partido, mas o nome da dona do Magazine Luiza é visto na legenda como um gol para a chapa presidencial. Segundo a assessoria da empresária, ela segue sem interesses eleitorais.

Hey, brother. Kim Kataguiri (DEM-SP) comparou a vitória da cantora Karol Conká (de altíssima rejeição) em prova do Big Brother Brasil à reeleição de Dilma Rousseff, “resultados que ferraram com o Brasil”.

SINAIS PARTICULARES.

Kim Kataguiri, deputado federal (DEM-SP)

Dá… Na busca para diminuir as resistências ao seu nome para o comando da CCJ, Bia Kicis (PSL-DF) se encontrou no final de semana com a líder do PCdoB, Perpétua Almeida (AC).

…uma… Dela, ouviu que o PCdoB tende a votar nos indicados dos partidos, mas que há muita resistência ao seu nome, pelo histórico de declarações polêmicas.

…mãozinha? Perpétua disse que, se o PSL escolher outro nome, podem votar nessa outra pessoa. Mas Bia, até o momento, se mostrou irredutível.

CLICK. A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) aproveitou o feriado do carnaval para praticar boxe. Disse, nas redes, que 2021 já começou com muitos desafios.

Já vi… Não durou 20 dias o grupo de WhatsApp “PSL UNIDO 2021”. Uma discussão levou a debandada e expulsão – do grupo, claro.

…esse filme. Coronel Chrisóstomo (RO) mandou foto do pai internado por complicações da covid-19. Júnior Bozzella (SP) desejou melhoras, mas provocou: “Bolsonaro disse que não é para ficar chorando em casa”. Foi removido por Major Vitor Hugo (GO).

Cuma? À Coluna, o deputado de São Paulo se queixou: “Cadê a democracia?”.

PRONTO, FALEI!

José Nelto, deputado federal (Podemos-GO): “Saúde, Congresso e governadores estão sendo negligentes com a necessidade urgente de compra de mais vacinas. Precisamos aumentar o estoque”.

COM ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao