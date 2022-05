Damares sinaliza que pode abrir mão de candidatura por Flávia Arruda

A viagem de Damares Alves com Michelle Bolsonaro a Israel foi vista por políticos do PL como um sinal de que a ex-ministra não está disposta a levar até o fim a candidatura ao Senado, uma vez que se ausentou em fase crítica do fechamento das chapas no DF.

Damares não descarta abrir mão para Flávia Arruda (PL). “Com o caminhar da pré-campanha a gente vai ver quem mais tem chance, vamos ver a resposta da população. O que não podemos é dividir a direita e deixar a esquerda ganhar”, disse.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Damares Alves, pré-candidata ao Senado pelo DF (Republicanos)