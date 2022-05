Produtores de biodiesel temem que Sachsida tente antecipar importação

Produtores de biodiesel já preveem que, uma vez esgotado o duelo com a Petrobras, o governo volte as baterias contra o setor e decida antecipar a abertura do mercado para biodiesel importado, o que está previsto para acontecer só no ano que vem. No mês passado, o Ministério da Economia foi vencido neste ponto no Conselho Nacional de Política Energética, mas a ida de Adolfo Sachsida para a pasta de Minas e Energia pode mudar o jogo. Na ocasião, deputados ligados ao agronegócio que fazem parte da base de apoio de Jair Bolsonaro convenceram Bento Albuquerque de que a mudança não ajudaria a baixar os preços e afetaria a cadeia da soja. “O setor está em pânico”, disse um deputado, que já recebeu telefonemas de empresários.

AÇÃO. Empresários também rejeitam a ideia de baixar a fração de biodiesel no diesel, hoje em 10%. A Economia chegou a fazer estudos para reduzi-la a 6%. Não avançou devido ao lobby do agronegócio, que é eleitor de Bolsonaro. Dessa vez, deputados dizem que o presidente quer mesmo é baixar o preço do diesel, e outras pautas do setor, como a ampliação do Plano Safra, podem ter preferência.

PRONTO, FALEI! José Aníbal, ex-senador (PSDB-SP)

“Doria é candidato há três anos e tem rejeição altíssima. Bolsonaro também tem alta rejeição, mas tem 30% de intenção de votos. Doria tem três.”

CLICK. Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente

Está despachando nesta semana, do Jardim Botânico, no Rio, onde participa do Congresso Mercado Global de Carbono, com participação de 60 CEOs.