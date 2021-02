Dallagnol chama Lula de ‘Madre Teresa do Guarujá’ em conversa com procuradores

Em mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato, o então coordenador da força tarefa de Curitiba, Deltan Dallagnol, chama ironicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “Madre Teresa do Guarujá”.

A imagem do petista foi enviada no dia 4 de fevereiro de 2016. No grupo, procuradores conversavam sobre operações da força-tarefa. As conversas, encontradas no material apreendido na Operação Spoofing, estavam sob sigilo até decisão desta segunda-feira, 1, de Ricardo Lewandowski no STF.

A brincadeira com Guarujá diz respeito ao tríplex atribuído pela Lava Jato à Lula, cuja denúncia foi apresentada sete meses após o diálogo. O ex-presidente teve, em 2019, a condenação neste caso confirmada pelo STJ, mas reduzida de 12 para 8 anos.

Em dererminado momento, um procurador identificado como ‘Orlando SP’ diz não ter dúvidas que “Saadi está boicotando -ou

tentando boicotar – o JIT. Já conversei com CB sobre isso para neutralizarmos a ação dele. Vlad está de férias na Itália. Depois

atualizo tds. Só para saberem. Sigilo”.

JIT, no caso, pode ser Joint Investigation Teams, espécie de força-tarefa internacional. Orlando disse que havia conversado “longamente com Marco (suíço)”, o que, pela conversa, é possível entender tratar-se de um procurador suíço.