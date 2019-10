CPI de Brumadinho propõe plebiscito sobre reestatização da Vale

Comandada pela esquerda na Câmara dos Deputados, a CPI de Brumadinho vai propor a realização de um plebiscito sobre a reestatização da Vale. “A população tem o direito de decidir se o lucro deve ou não ser revertido para a sociedade”, afirma o presidente da comissão, Júlio Delgado (PSB-MG). Em seu relatório, Rogério Correia (PT-MG) diz ser necessário questionar os benefícios desse tipo de mineração, finita, que não compartilha lucros com os municípios e deixa as populações expostas a tragédias ambientais como as de Brumadinho.

O caminho. A recomendação do relatório da CPI, que tem 595 páginas e deve ser lido nesta terça (29), é dar prosseguimento ao Projeto de Decreto Legislativo 522/2019: autorização para a realização do plebiscito.

Para lembrar. A tragédia de Brumadinho ocorreu em 25 de janeiro deste ano, quando uma barragem da Vale se rompeu na cidade mineira. Até ontem, 251 corpos haviam sido encontrados e a 19 pessoas continuavam desaparecidas.

Exemplo. Há expectativa da abertura de processo contra a Tüv Sud (empresa que deu o parecer atestando a estabilidade da barragem) na Alemanha. Uma comitiva de parlamentares e familiares entregou semana passada uma denúncia ao parlamento alemão.

Com a palavra. Em nota, a Vale diz considerar fundamental uma conclusão pericial, técnica e científica sobre as causas do rompimento antes de serem apontadas responsabilidades. “A Vale e seus empregados permanecerão colaborando ativamente com as autoridades competentes.”

Deixe comigo. Pré-candidatos à prefeitura de Recife, João Campos (PSB) e Túlio Gadêlha (PDT) arregaçaram as mangas para ajudar na limpeza do óleo nas praias de Pernambuco. Para seus aliados, gestos de solidariedade. Para os adversários, janelas de visibilidade.

Só espuma. O entorno de Bolsonaro aposta que o depoimento de Alexandre Frota (PSDB-SP) hoje à CPI mista das Fake News fará muito barulho, mas com pouca concretude. O deputado não teria como provar qualquer ligação da família com as tais milícias digitais

Pressão das redes. O grupo Muda Senado iniciou no domingo um abaixo assinado para pedir que a presidente da CCJ, Simone Tebet, e o presidente Davi Alcolumbre pautem a PEC da prisão após 2.ª instância. Na noite de ontem tinham reunido 380 mil assinaturas.

Free. Pela primeira vez, o PSOL liberou os diretórios municipais para dialogar sobre 2022 com outra siglas. A única regra é: tem que fazer oposição a Jair Bolsonaro, como PT, PSB, PDT, etc.

João Roma, deputado federal (PRB-BA):“Espanta o silêncio da comunidade internacional sobre o óleo nas praias do Nordeste. Cadê a França? Cadê o G7? Só se manifestam sobre a Amazônia?”

