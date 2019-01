Com medo de ameaças, Jean Wyllys se refugia na Espanha

O deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) decidiu se refugiar na Espanha. Ele anunciou que irá renunciar ao novo mandato, que se inicia em fevereiro, e diz temer por sua vida. O parlamentar faz oposição ao governo de Jair Bolsonaro.

LEIA MAIS: Em ação, mulher de Moro aponta corrupção na Anvisa

A Espanha foi escolhida devido ao idioma. O deputado quer lecionar em universidades locais.

Na carta deixada para colegas de partido, Jean Wyllys disse que formou a convicção de que precisava ir embora após as revelações sobre envolvimento de milicianos do Rio de Janeiro, cidade onde mora, com a morte da vereadora Marielle Franco.

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook:facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao