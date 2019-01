Em ação, mulher de Moro aponta corrupção na Anvisa

Coluna do Estadão

A advogada Rosangela Moro, mulher do ministro Sérgio Moro, ingressou na Justiça na sexta-feira, 18, com ação na qual levanta suspeitas de corrupção na Anvisa. Rosangela representa a Panamerican Medical Suplly Suprimentos Médicos, que alega ter tido informações confidenciais vazadas de dentro do órgão regulador. Segundo a empresa, o vazamento beneficiou a Farmacêutica Shire Brasil, sua concorrente. A Anvisa afirma que não foi citada e que a Shire conseguiu os dados por meio da Lei de Acesso à Informação “de forma legal e transparente”.

No papel. Na ação, Rosangela Moro pede ao Ministério Público a abertura de processos na área civil e penal “diante da prática de ato de improbidade administrativa de servidores da Anvisa e diante da probabilidade de prática de atos de corrupção”.

A origem. A briga entre as duas empresas envolve medicamento para o tratamento de Síndrome de Hunter, um distúrbio genético raro que afeta principalmente meninos e que eventualmente leva à morte.

Com a palavra. Rosangela Moro diz que trabalha com doenças raras há sete anos. A ação, pondera, é um retrato de uma política que “privilegia interesses de laboratórios”. A Anvisa afirma que o “processo tramitou de forma regular”. A Shire, alega que conseguiu os papeis de forma lícita e que não foi notificada.

Antes… O futuro líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, iniciou uma romaria nas lideranças. Visitou ao menos quatro em dois dias: DEM, PPS, PRB e DEM. A eles, tem divulgado um otimista número de 350 a 380 deputados na base.

…e depois. Ouviu dos líderes que o alinhamento não é automático – querem saber de emendas parlamentares e ajuda nos Estados.

Adiós… O deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) decidiu se refugiar na Espanha. Ele anunciou que irá renunciar ao novo mandato, que se inicia em fevereiro, e diz temer por sua vida. O parlamentar faz oposição ao governo Bolsonaro.

…muchachos. A Espanha foi escolhida devido ao idioma. O deputado quer lecionar em universidades.

Esquentou. O Conselho Nacional do Ministéri0 Público vai analisar pedido liminar para afastar o procurador-geral de Justiça do Rio, José Eduardo Gussem, das investigações que envolvem o senador Flávio Bolsonaro (PSL).

Batata quente. O relator Luiz Fernando Bandeira de Mello vai pedir explicações. A liminar tem como base uma fotografia que mostra o procurador conversando com o jornalista Octávio Guedes. Flávio Bolsonaro disse em entrevista que o encontro mostra de onde os dados do Coaf vazaram.

CLICK. Ex-ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun voltou ao seu gabinete, mas na condição de visitante. Esperou na antessala para ser recebido por Santos Cruz.

Oi, sumida. Conhecida liderança ambiental, Marina Silva não deve ir para Brumadinho. A justificativa é a mesma do desastre de Mariana: não quer parecer oportunista. A decisão de não visitar o rompimento da barragem de 2016 a persegue até hoje. Os críticos a acusam de omissão.

Tragédia. Apesar disso, a ex-ministra se posicionou rapidamente nas redes sociais e combinou com o senador Randolfe Rodrigues de apresentar um projeto para tornar esse tipo de crime hediondo.

“Rompimento de barragem é consequência de negligência, ganância e desrespeito às leis ambientais. É crime”, DO EX-MINISTRO DE MINAS E ENERGIA MOREIRA FRANCO, sobre o acidente na barragem de Brumadinho.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA. COLABOROU FAUSTO MACEDO

