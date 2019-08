Centrão, de novo, em rota de colisão com Moro

Coluna do Estadão

Líderes do Centrão até aceitam o veto de Jair Bolsonaro ao artigo da Lei de Abuso de Autoridade que considera crime o uso de algemas ou de qualquer outro objeto restritivo ao movimento de um preso que não apresentar resistência. Mandaram, porém, um aviso ao presidente: vetos a pontos entendidos pelo poderoso grupo como necessários para barrar “arbitrariedades” serão derrubados no plenário. A deputados, o ministro Sérgio Moro defendeu o veto presidencial a trechos da lei aprovada na Câmara, conforme revelou o blog da Coluna.

Xi. Moro se vê novamente na dependência de um gesto de Bolsonaro para demonstrar que ainda tem prestígio com o chefe em disputas com a desgastada classe política, que quer impor limites às operações policiais com a nova lei.

Abriu a porteira. A expulsão de Alexandre Frota (SP) do PSL criou “jurisprudência” no partido. A senadora Selma Arruda (PSL) quer expurgar dois desafetos em Mato Grosso.

CLICK. O MDB se articula para voltar ao protagonismo usurpado pela “nova política”. Em reunião em Brasília, o partido estabeleceu como meta eleger 250 prefeitas e 2.000 vereadoras em 2020.

Carona… O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vai levar senadores para participar de um jogo de futebol, amanhã, em Palmas (TO), como parte de um evento solidário em prol de famílias carentes do Estado. Até aqui, tudo muito louvável.

…solidária? O problema é que Alcolumbre solicitou um avião da FAB para o transporte do “time”. Segundo as normas, as aeronaves da FAB só podem ser utilizadas por motivos de segurança, emergência médica e viagens a serviço.

Com a palavra. A Coluna questionou o presidente do Senado sobre o transporte, mas não obteve resposta.

Programação intensa. O evento não se resume a uma pelada. Terá direito a um show na Villa Mix, à noite, e um churrasco num flutuante no domingo. Quem quiser participar desses eventos não vai poder voltar no avião da FAB, que sai da base de Palmas às 22h.

Tesoura. O Instituto Nacional de Tecnologia, vinculado à Casa Civil, suspendeu o cafezinho na repartição. Prevê economia de R$ 72 mil com corte de serviço de copeiragem e compra de café, açúcar e chás.

SINAIS PARTICULARES.

Chico Rodrigues, senador (DEM-RR)

Conversas… O provável relator da indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada de Washington, Chico Rodrigues (DEM-RR), esteve na quarta-feira com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, fora da agenda.

…discretas. Trataram sobre mineração e, claro, de Eduardo. O vice-líder do governo no Senado quis saber o motivo da demora no envio da mensagem. Ramos se limitou a dizer que tudo já está encaminhado.

Vapt. A indicação de Eduardo Bolsonaro está no Planalto e a expectativa lá é de que deva seguir para o Senado em duas semanas. O deputado ganha tempo para costurar apoios.

Vupt. A passagem da indicação no Itamaraty foi relâmpago. O agrément chegou na semana passada e segunda-feira já foi para o Palácio. Normalmente, esse procedimento, da elaboração de motivos, costuma ser bem burocrático e demorar cerca de 15 dias.

Ela, sim? Senadores do MDB sugeriram o nome de Kátia Abreu (PDT) para a presidência da CPI mista de notícias falsas.

PRONTO, FALEI!

Junior Bozzella, deputado federal (PSL-SP): “Podemos abrir precedente e isso se tornar algo sistemático no PSL. Frota ajudou a capitanear a reforma da Previdência”, sobre expulsão de Alexandre Frota.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao