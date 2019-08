Em jantar com deputados, Moro diz que Bolsonaro terá de vetar trechos de abuso de autoridade

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, jantou na noite de quarta-feira, 14, com um grupo de parlamentares, depois de a Câmara aprovar o projeto de abuso de autoridade. A eles, criticou o texto e disse que o presidente terá de vetar alguns itens.

Em conversas reservadas, o ex-juiz da Lava Jato disse que acompanhou a votação pela TV e que a redação do projeto estava ruim em alguns trechos, como o que considera abuso a utilização de algemas, quando não houver resistência à prisão.

O expediente foi utilizado em diversas detenções na Lava Jato e alvo de críticas foi ser excessivo. Governistas defendem que este e outros artigos criminalizam a atividade policial.

Além dos deputados e de Moro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do DEM, ACM Neto, também estiveram presentes no jantar na casa de João Roma (PRB-BA).