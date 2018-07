Câmara é contestada por doações de bens para bases eleitorais

A Câmara dos Deputados terá que explicar os critérios para a doação de bens da Casa. A Coluna do Estadão revelou que objetos foram doados no final de 2017, mas estão sendo distribuídos só agora às vésperas do ano eleitoral. No total, somam R$ 4,3 milhões.

O pedido partiu do líder do PSOL, deputado Chico Alencar. No ofício, ele questiona os critérios que a Câmara usa para considerar o material a ser doado obsoleto e os cuidados da Casa para evitar o uso político eleitoral das doações pelos deputados.

