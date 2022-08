Bolsonaro vê debate de domingo como ‘tudo ou nada’ contra Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu aceitar o convite para o debate da Band, neste domingo (28), em um “tudo ou nada” contra o rival Lula (PT). A participação do petista no Jornal Nacional, anteontem, foi considerada “mortal” para Bolsonaro. E por isso, segundo avaliação do próprio presidente, é preciso fazer um contraponto direto a Lula.

A equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foi escalada para ir aos estúdios da Band neste sábado, para a inspeção de segurança de rotina, mais um indício de que o presidente deve comparecer, embora ninguém deseje cravar a informação. A previsão é que Bolsonaro desembarque em São Paulo no domingo à tarde.

Até ontem, a equipe do presidente recomendava que ele não se arriscasse no debate de domingo por considerar que Bolsonaro está relativamente próximo de Lula nas pesquisas de intenção de voto e qualquer deslize pode comprometê-lo. Também avaliam que Bolsonaro virará alvo fácil dos adversários.

A Equipe de comunicação e a ala política da campanha devem passar pensando estratégias para o debate, principalmente para sugerir o que o presidente pode perguntar para cada candidato.