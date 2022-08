Aliados de Bolsonaro o aconselham a faltar aos debates até eventual segundo turno

Após participação no JN, aliados de Bolsonaro começaram a aconselhá-lo a não participar de debates até um eventual 2.º turno. Há o receio de que candidatos como Ciro Gomes (PDT), que segundo eles dizem “não têm nada a perder”, partam para cima. Bolsonaro já teve dificuldade com os apresentadores e não vale o risco, avaliam.

DUELO. Já os responsáveis pela comunicação de Lula, Edinho Silva e Rui Falcão, são favoráveis à ida do petista ao debate da Band neste domingo, 28. Porém, Lula só irá se Bolsonaro também for. Aliados temem que a ausência do maior rival transforme Lula em “saco de pancadas” da terceira via. Com Bolsonaro, os ataques seriam divididos.