Bolsonaristas atacam STF após terem sido beneficiados pela Corte

Dois movimentos de bolsonaristas nas redes sociais mostram como eles não hesitam em atacar o STF mesmo após terem recorrido à Corte em busca de seus direitos. Ou seja, em linhas gerais, para eles, a Justiça só é legítima quando atende a seus interesses e aos do clã Bolsonaro.

Torta de… Em meio aos ataques à Corte, bolsonaristas fizeram “bombar” de novo vídeos em formato de documentário publicados há mais de um ano pela produtora Brasil Paralelo sobre cada um dos ministros do STF.

…climão. A ironia é que a produtora, que é bolsonarista, foi beneficiada na semana passada justamente pela Corte criticada nos vídeos. Em liminar, o ministro Gilmar Mendes suspendeu as quebras de sigilos telefônico e telemático da empresa, alvo da CPI da Covid.

Contradição. Postagem do deputado Ricardo Barros (PP-PR) em favor dos atos chocou ministros do STF, que consideram inacreditável o líder do governo estimular esse tipo de manifestação após ter recorrido recentemente à Corte em busca de seus direitos.

Contradição 2. Ou seja, quando se sentiu acuado pela CPI da Covid, Barros correu até o STF em busca de salvaguardas. Agora, mais à vontade, conclama os brasileiros a atacarem essa mesma Corte. Os ministros estão de olho…

Redes… Estudo encomendado pelo PSDB nacional, concluído às vésperas deste 7 de Setembro pela Vox Radar, identificou que 87,6% das menções a Bolsonaro nas redes foram críticas. As publicações de apoio somaram 11,6%.

…contra. Posts sobre os atos de hoje mostraram uma diferença menor. 57,3% dos usuários condenavam as marchas e 42,6% as endossavam. “O bolsonarismo é eficaz em mobilizar militantes para causas específicas. Mas perde, inclusive nas redes, quando precisa enfrentar o Brasil real”, conclui a direção do PSDB.

Feio na foto. Os atos bolsonaristas deste feriado tendem a afetar negativamente a imagem do Brasil no exterior. Esta é uma das avaliações do cientista político Steven Levitsky, autor do best seller Como as democracias morrem, que conversou com a Coluna sobre o 7 de Setembro e os riscos à ordem institucional no País. Leia na íntegra aqui.

PRONTO, FALEI!

Chico Alencar, vereador do Rio de Janeiro (PSOL)

“A barra tá estranha: Barra Torres barra o jogo ‘dentro das 4 linhas’. A PF não barrou ninguém no aeroporto nem no ir e vir do hotel ou na ida ao estádio. Nunca se exigiu cumprimento de ordens sanitárias por parte de Bolsonaro. É o Brasil de hoje: gols contra e furadas sobrando!”