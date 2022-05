Bancada do PSD de Minas prefere apoiar Bolsonaro

A bancada de deputados e senadores do PSD de Minas Gerais trabalha para evitar que o partido faça aliança com o PT no Estado. A maioria dos seis integrantes prefere Jair Bolsonaro, apesar de o candidato do partido, Alexandre Kalil, ter optado por apoiar Lula.

“A bancada mineira tem posição clara de rejeitar a coligação”, diz o deputado Subtenente Gonzaga (PSD-MG). O senador Alexandre Silveira, que tenta a reeleição pelo Estado, avalia ser líder do governo no Senado, e o deputado Diego Andrade detém o controle da Funasa de Bolsonaro.