Aloysio Nunes fica no ministério e desiste de reeleição ao Senado

O ministro Aloysio Nunes (PSDB-SP) decidiu ficar no Ministério de Relações Exteriores até o final do ano e não vai mais disputar a reeleição ao Senado. A Coluna mostrou hoje que o ministro estava indeciso sobre a permanência. A dúvida misturava questões pessoais e materiais. O PSDB vai distribuir R$ 2 milhões do fundo eleitoral para a campanha de senador, valor considerado muito baixo. Em 2010, ele gastou R$ 9 milhões. Além disso, interlocutores do ministro dizem que ele se sentiu rifado pelo presidenciável Geraldo Alckmin e pelo pré-candidato tucano ao governo de São Paulo, João Doria. (Naira Trindade)