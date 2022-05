Geraldo Alckmin já avisou petistas que, apesar dos apelos do partido, não subirá no palanque de Fernando Haddad (PT) caso seu colega de PSB Márcio França se mantenha na corrida pelo governo paulista. O resultado pode ser que Alckmin apareça apenas com Lula em São Paulo e evite Haddad.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice-presidente (PSB)