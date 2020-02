Acenos à direita no Nordeste preocupam petistas

Os movimentos recentes de Rui Costa (PT-BA) e Flávio Dino (PCdoB-MA) preocupam líderes nacionais do bloco de esquerda. Por motivos diversos e em episódios distintos, as “guinadas conservadoras”, na definição de um petista, desses governadores podem atrapalhar a estratégia da polarização com Jair Bolsonaro e comprometer a unidade do grupo numa região onde o presidente encontrou dificuldades em 2018 e que ainda permanece como ativo territorial da oposição. Rachar ainda mais a esquerda do Nordeste é sonho dos adversários do PT.

Inércia. Em linhas gerais, esses movimentos enfraquecem o discurso de radicalização de Lula para enfrentar Bolsonaro. O entorno do ex-presidente está preocupado com Dino e Costa.

Queimou… Flávio Dino tem se aproximado de Luciano Huck justamente no momento em que o apresentador de TV fortalece um discurso social, bem ao gosto do PT e de Lula.

…a largada? Os petistas acham que esse flerte, nesta altura do campeonato, só rende dividendos para Huck. Para usar uma expressão batida do jargão esquerdista, Dino está “fazendo o jogo da direita”.

De que… Além de ter encampado a reforma da Previdência estadual e adotado a linha “bandido bom é bandido morto” no caso da morte do capitão Adriano Nóbrega, Rui Costa arrumou encrenca com defensores públicos da Bahia.

…lado? O governador petista comprou a briga da PM contra defensores que apontaram irregularidades em concurso público para a corporação. Advogados progressistas ligados ao PT desaprovaram a postura de Costa no episódio.

Não me liga. Jair Bolsonaro trocou de número de celular no fim de semana. A mudança ocorreu porque muita gente já tinha seu contato e ele estava se sentindo incomodado.

SINAIS PARTICULARES.

Paulo Hartung, ex-governador do ES

We love quebrada. O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung quando encontrou Kondzilla em um evento no fim do ano passado foi só elogios. Adorou o seriado Sintonia, do produtor, que conta a história de jovens de periferia, com religião, drogas e funk.

Pintou… “Jabuti” inserido de última hora no Marco Legal do Saneamento impede que contratos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos sejam feitos por concessão, inviabilizando a livre concorrência e favorecendo a prestação ineficiente dos serviços.

…sujeira? Traduzindo, o “jabuti”, acatado pelo relator Geninho Zuliani (DEM-SP), acabou com a possibilidade de concessão às empresas privadas do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Os 3.257 lixões do País “agradecem” a ajuda.

CLICK. A convite de Marco Vinholi, FHC (em pé) participou da filiação de novos tucanos em SP. “O PSDB precisa entender o mundo em que vive”, disse o ex-presidente.

Vem. Bruno Covas nomeou o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, da ala histórica do PSDB, para o cargo de diretor-presidente da São Paulo Negócios. É o segundo enrolado na Lava Jato a ganhar vaga na administração de SP neste mês.

Mais um… Para evitar estar no mesmo palanque que o PT, a Rede bateu ontem o martelo de encerrar as conversas com Marta Suplicy sobre a Prefeitura de SP, como a Coluna havia antecipado. O partido continuará o diálogo com PV, PDT e PSB.

BOMBOU NAS REDES!

Lídice da Mata, deputada federal (PSB-BA) e relatora da CPI mista de Fake News: “Atitude covarde, descabida e grotesca do presidente da República com a jornalista Patrícia Campos Mello. Em mais de 30 anos de vida pública, nunca imaginei ver algo tão ridículo de um mandatário da Nação”, sobre o ataque de Jair Bolsonaro à repórter.

