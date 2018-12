A pedido de Eunício, governo vai trocar conselheiro da Anatel

O governo publica no Diário Oficial da União de segunda a indicação de Vicente Aquino para o conselho de Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). O advogado cearense vai substituir o conselheiro Otavio Rodrigues. A troca foi determinado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, “dono” da vaga. Aquino é conselheiro da OAB do Ceará.

Ao contrário do que a Coluna informou, Eunício não respaldou o nome de Rodrigo Sérgio Dias para a vaga. A manobra para tentar colocar Dias na Anatel era do ministro Alexandre Baldy.

(Andreza Matais e Naira Trindade)

LEIA MAIS: Acordo de leniência da Andrade será assinado este ano