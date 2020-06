A convite de Caiado, Bolsonaro irá a inauguração do hospital de campanha de Águas Lindas de Goiás

O presidente Jair Bolsonaro aceitou o convite feito pessoalmente pelo governador de Goiás Ronaldo Caiado nesta terça para participar da inauguração do hospital de campanha de Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal. O evento será na manhã da próxima sexta-feira.

O hospital foi o primeiro do tipo a ser construído pelo governo federal e será gerenciado pelo Executivo estadual. O atendimento será focado nos pacientes com covid-19. A previsão inicial era de que o local começasse a atender no fim de abril, mas houve demora na liberação de documentos junto ao Ministério da Saúde.

Em abril, Bolsonaro visitou a unidade, que ainda estava em construção, acompanhado de Caiado e do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Na ocasião, ele foi criticado por ter se aproximado de moradores e, assim, ter provocado aglomerações.