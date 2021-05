A ação no Jacarezinho e o calendário eleitoral

Para além das questões concernentes à segurança pública e aos direitos humanos, a tragédia da favela do Jacarezinho, no Rio, virou combustível político. Adversários de Cláudio Castro, aliado de Jair Bolsonaro, acreditam que o timing da operação, independentemente de seus controversos resultados, está atrelado ao calendário eleitoral. Em conversas com a Coluna, articuladores de uma frente para enfrentar o presidente e o governador em 2022 avaliam que a letal ação da polícia teve o efeito imediato de reaglutinar as forças conservadoras no Rio.

Investigação… Por isso, aumentarão as cobranças dos adversários de Castro (PSC) e do clã Bolsonaro por uma apuração independente e rigorosa do caso.

…e cautela. No país onde a política contamina debates que vão do BBB à segurança pública, só as investigações podem evitar que a morte de pelo menos 28 pessoas não vire combustível eleitoral em 2022, de ambos os lados do espectro.

Saída… É importante, para quem tenta construir uma alternativa ao bolsonarismo no Rio, denunciar o que o grupo chama de “chacina”, mas sem perder de vista que a bandeira da segurança pública não é prerrogativa do clã Bolsonaro.

…pela lei. De Eduardo Paes até Marcelo Freixo, com parada em Rodrigo Maia, a frente sabe que o discurso do “bandido bom é bandido morto” agrada ao eleitor conservador. Uma alternativa em estudo é a proposição de uma segurança pública com mais inteligência e menos mortes.

É grave. “Me parece que essa ação, que segue a orientação do tiro na cabecinha do Wilson Witzel, teve tempo político determinado e planejado, para tentar inverter a atenção da sociedade”, disse a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

Não! O governo do Rio descarta motivação política e eleitoral na apuração, conduzida pelas forças de segurança do Estado.

Piso molhado. Há um consenso entre os senadores da CPI da Covid. Marcelo Queiroga possui característica caríssima ao mundo da “política tradicional”: é “liso” e “escorregadio” feito um bagre ensaboado.

SINAIS PARTICULARES.

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde

CLICK. Aos 63 anos, João Doria tomou sua primeira dose da vacina Coronavac. Nas redes sociais, brincou que não virou jacaré, em alusão à fala de Jair Bolsonaro.

De… Apesar de confirmada na audiência que discutiu o “tratamento precoce” contra a covid-19 na Câmara, Natalia Pasternak não recebeu confirmação da comissão de que poderia participar, de modo virtual, do encontro no horário solicitado pela microbiologista.

…fora. Uma vez ausente, acabou sendo chamada por participantes de “apresentadora, que está sempre na televisão” e terminou acusada nas redes sociais de ter “fugido do debate”.

Tô aqui! Segundo o Instituto Questão de Ciência, que Pasternak preside, a “ausência se deveu, única e exclusivamente, a gesto de omissão dos responsáveis pela audiência”.

Não vai ficar assim. Diante do que chamou de “propagação de informação inverídica”, que alimentou “discurso de ódio” nas redes sociais, o IQC avalia entrar com pedido de retratação na Câmara.

Talquei? Sem Pasternak, o encontro, bancado com dinheiro público, virou quase uma louvação à cloroquina. Jair Bolsonaro agradece.

PRONTO, FALEI!

Ethel Maciel, epidemiologista: “Com as flexibilizações recentes o Dia das Mães, vamos nos preparar para termos mais casos e óbitos. Cuida sua mãe, mesmo que ela esteja vacinada.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA. COLABOROU FELIPE FRAZÃO.

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao