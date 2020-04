25 ‘pérolas’ de Bolsonaro sobre a pandemia – e contando

Desde que a pandemia do coronavírus desembarcou para valer no Brasil, no início de março, com a multiplicação do número de casos graves e de mortes , o presidente Jair Bolsonaro produziu uma série inesgotável de “pérolas” sobre a crise.

Suas declarações ironizando a gravidade do problema, defendendo a massificação de medicamentos não aprovados pela comunidade científica e se insurgindo contra o isolamento social determinado por governadores e prefeitos em todo o País tornaram-se tema recorrente dos principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo. A revista The Economist, por exemplo, chamou-o de “Bolsonero” e o jornal Washington Post o “elegeu” como o pior líder mundial a lidar com o coronavírus.

A seguir, você poderá conferir as principais frases de Bolsonaro sobre a pandemia. Neste período, outras compilações do gênero surgiram por aí. Mas, como a produção de “pérolas” presidenciais cresce em ritmo acelerado, o blog resolveu fazer uma nova compilação, atualizando a lista e incluindo uma breve retrospectiva do que Bolsonaro já falou sobre o assunto.

“Eu não sou coveiro, tá certo?” (20/4) “‘Não tem que se acovardar com esse vírus na frente” (18/4) “Os Estados estão quebrados. Falta humildade para essas pessoas que estão bloqueando tudo de forma radical.” 19/4 “Quarenta dias depois, parece que está começando a ir embora essa questão do vírus” (12/4) “Ninguém vai tolher meu direito de ir e vir” (10/4) “Esse tratamento (com hidroxicloroquina), que começou aqui no Brasil, tem que ser feito, segundo as pessoas que a gente tem conversado, até o quarto ou quinto dia dos primeiros sintomas” 8/4 “Há 40 dias venho falando do uso da hidroxicloroquina no tratamento do covid-19. Cada vez mais o uso da cloroquina se apresenta como algo eficaz” (8/4) “Se o vírus pegar em mim, não vou sentir quase nada. Fui atleta e levei facada” (30/3) “O vírus tá aí, vamos ter de enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, pô, não como moleque” (29/3) “Alguns vão morrer? Vão, ué, lamento. É a vida. Você não pode parar uma fábrica de automóveis porque há mortes nas estradas todos os anos”. 27/3 “Não estou acreditando nesses números de São Paulo, até pelas medidas que ele (o governador João Doria) tomou” (27/3) “Sabe quando esse remédio (hidroxicloroquina) começou a ser produzido no Brasil? Ele começou a ser usado no Brasil quando eu nasci, em 1955. Medicado corretamente, não tem efeito colateral” (26/3) “O povo foi enganado esse tempo todo sobre o vírus” (26/3) “O pânico é uma doença e isso foi massificado quase que no mundo todo e no Brasil não foi diferente” (26/3) “O brasileiro tem de ser estudado, não pega nada. O cara pula em esgoto, sai, mergulha e não acontece nada.” (26/3) “São raros os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos” (24/3) “Não podemos nos comparar com a Itália. (…) Esse clima não pode vir para cá porque causa certa agonia e um estado de preocupação enorme. Uma pessoa estressada perde imunidade” (22/3) “De forma alguma usarei do momento para fazer demagogia” (21/3) “Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok?” (20/3) “Tem certos governadores que estão tomando medidas extremas. Tem um governo de Estado que só faltou declarar independência do mesmo” (20/3 “Não se surpreenda se você me ver (sic) no metrô lotado em São Paulo, numa barcaça no Rio. É um risco que um chefe de Estado deve correr. Tenho muito orgulho disso” (18/3) “O que está errado é a histeria, como se fosse o fim do mundo. Uma nação como o Brasil só estará livre quando certo número de pessoas for infectado e criar anticorpos” (17/3) “Tem locais, alguns países que já tem saques acontecendo. Isso pode vir para o Brasil. Pode ter um aproveitamento político em cima disso” (17/3) “Eu não vou viver preso no Palácio da Alvorada com problemas grandes para serem resolvidos no Brasil” (16/3) “Muito do que falam é fantasia, isso não é crise” (10/3)

