Vem Pra Rua faz ato contra Lula em Copacabana

Cerca de 400 pessoas se reúnem, às 18h30 desta terça-feira (23), em um ato na Avenida Atlântica, em Copacabana (zona sul do Rio), para pedir a confirmação da condenação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região (TRF-4), em Porto Alegre, e a prisão do petista. O julgamento pelo tribunal será realizado nesta quarta-feira (24).

O protesto está sendo promovido simultaneamente em várias cidades do país pelo Vem Pra Rua (VPR), uma das entidades que também realizaram atos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

++ AO VIVO: Acompanhe os protestos antes do julgamento de Lula no TRF-4

No Rio, o grupo está reunido na altura do Posto 5 com faixas e cartazes pedindo a prisão de Lula. Em coro, muitos gritam "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão", enquanto pedem que os veículos que transitam no sentido Leme buzinem para apoiar o protesto.

O grupo, que é observado pela Polícia Militar, já tentou interditar pelo menos três vezes a avenida Atlântica, no sentido Leme.

Camelôs vendem caipirinhas, bandeiras e bonecos de Lula, o chamado Pixuleco, a R$ 10.

Às 18h45 lideranças iniciaram discurso em cima de um carro de som estacionado na orla, pedindo aplausos à Polícia Militar e sugerindo aos participantes que comprem camisetas para colaborar com a entidade. Está prevista uma carreata a partir das 20h.