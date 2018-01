Roseana Sarney anuncia renúncia ao governo do Maranhão

São Luís - A governadora Roseana Sarney (PMDB) anunciou, nesta quarta-feira, 10, que renuncia ao governo do Estado do Maranhão. A filha do senador e ex-presidente da República José Sarney, interrompe o seu mandato a 21 dias do fim da gestão sob alegação de problemas de saúde.

Em nota encaminhada à imprensa, Roseana declarou: "Foram anos de muito trabalho. Nos últimos meses, cumpri uma extensa agenda de visitas, vistorias e inaugurações de obras em dezenas de cidades do Maranhão. Agora, por recomendações médicas, me recolho para um descanso necessário, pelo bem da minha saúde. Aos maranhenses e àqueles que escolheram nosso estado para viver, o meu muito obrigada por terem me dado a honra de representá-los. Peço a Deus que abençoe a todos e que ilumine os nossos futuros governantes".

Em junho, a governador já havia sinalizado que deixaria a vida política e que não disputaria as eleições neste ano. A governadora promete fazer um pronunciamento ainda nesta quarta, no Palácio dos Leões e entregar a carta renúncia para o deputado estadual Arnaldo Melo, presidente da Assembleia Legislativa, que assumirá o governo. Em 2015, assume o cargo Flávio Dino (PC do B), que derrotou Edison Lobão Filho (PMDB), candidato do grupo do senador José Sarney.

Roseana ainda não falou sobre seus planos futuros. Por enquanto, a secretaria de Comunicação do Estado afirma é que ela estará, a partir de 5 de janeiro, nos Estados Unidos, estudando inglês.