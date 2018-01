'Quem vai decidir a eleição é o povo', diz Alckmin

BRASÍLIA - Pré-candidato à Presidência, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou nesta quarta-feira, 24, que a "novela" do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva "talvez não termine hoje", mas que o importante era não "se preocupar com o adversário".

"Talvez não termine hoje essa novela, porque cabe recurso, mas o importante não é se preocupar com adversário, é se preocupar com eleitor. Quem vai decidir a eleição é o povo", disse no Twitter.

Mais cedo, o governador usou as redes sociais para dizer que a decisão sobre ex-presidente "cabia à Justiça" e que "ninguém estava acima da lei".

Após a conclusão do julgamento, Alckmin deve voltar a comentar o assunto. Se Lula disputar o Palácio do Planalto, deve enfrentar o tucano nas urnas em outubro.