Mulher de prefeito preso agita redes sociais ao aparecer ao lado de Temer

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao lado do presidente Michel Temer (PMDB), durante o pronunciamento em resposta à denúncia do procurador-geral da República Rodrigo Janot, nesta terça-feira, 27, a deputada federal Raquel Muniz (PSD-MG) chamou atenção de alguns internautas. A parlamentar ficou conhecida quando, durante voto a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), disse que o "Brasil tinha jeito" e citou como exemplo seu marido Ruy Borges, prefeito de Montes Carlos preso no dia seguinte.

Raquel Muniz, pela família e contra corrupção votou pelo impeachment, no dia seguinte seu marido foi preso. Hoje estava ao lado do Temer. — Cochilita™ (@diegoschmitt) 27 de junho de 2017

Deputada, Raquel Muniz, que teve o marido preso após votar sim pelo impeachment de Dilma, está presente na declaração de Temer. Sintomático — Sr. Grampeador (@denicarlo) 27 de junho de 2017

@MatheusSchuch eu identifiquei Raquel Muniz, investigada por estelionato e lavagem $, que tve marido preso 1 dia dois da sessão do impeach — Mario Adriano (@adriano_gvsat) 27 de junho de 2017

Não sei o que é pior: pronunciamento do Temer ou pronunciamento do Temer com a palhaça da Raquel Muniz do lado. #ForaTemer — mateus (@mateuserror) 27 de junho de 2017

Além de Raquel, havia apenas outra mulher ao lado de Temer durante o discurso, a também deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA). Posicionada próxima ao presidente, a peemedebista ouviu de Temer "agora, sim, uma companhia feminina", antes de ele cumprimentar outros aliados.

Impeachment. No voto pelo impeachment, Raquel disse que seu marido "mostrava que o Brasil tem jeito" com a sua prefeitura. "Meu voto é pra dizer que o Brasil tem jeito, o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com sua gestão", afirmou.

Ruy Muniz (PSB) foi preso pela Polícia Federal em abril do ano passado, pela operação Máscara da Sanidade II – Sabotadores da Saúde, que investiga fraudes para favorecer hospitais privados ligados ao prefeito da cidade. O prefeito ficou preso até 27 de julho e, em 15 de setembro, teve sua prisão decretada novamente, mas fugiu. Ele reapareceu quatro dias depois, quando conseguiu salvo-conduto da justiça eleitoral para fazer a campanha em primeiro turno.

Concorrendo à reeleição de Montes Claros sub judice, o marido de Raquel chegou a ir para o segundo turno no ano passado, mas foi derrotado na disputa por Humberto Souto (PPS), que recebeu 65,31%. Em setembro do ano passado, a deputada e o marido foram alvo de buscas da operação Véu Protetor.