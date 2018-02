Para Ciro, ‘papel de Lula não é repartir a sociedade’

O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, voltou a dizer que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deveria disputar a eleição deste ano. Segundo Ciro, o papel do ex-presidente no contexto atual é unir o País e não dividi-lo.

“Seu papel não é mais de repartir a sociedade brasileira em ódios e rancores, por mais involuntariamente que ele faça, mas, do alto de sua autoridade moral, unir a sociedade brasileira”, disse Ciro, nesta terça-feira, 20, durante evento em comemoração aos 97 anos da Folha de S.Paulo.

+++Para Ciro Gomes, intervenção no RJ não influencia eleições

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Ciro – que foi ministro da Integração Nacional no governo Lula e deve herdar parte dos votos do petista caso o ex-presidente seja impedido de concorrer –, ao tentar com “chicanas e recursos” manter a candidatura mesmo tendo sido condenado em primeira e segunda instâncias, Lula deixa “reféns” os 180 milhões de brasileiros.

+++Oposição ensaia reaproximação e lança manifesto com conteúdo programático único

Depois do evento, em entrevista coletiva, o pré-candidato disse que negocia alianças com o PCdoB e o PSB e criticou o PT. De acordo com Ciro, a “natureza do PT é afundar sozinho”, em uma referência à fábula do escorpião e do sapo.

+++Pré-candidatos criam 'carimbo' fake news

Ele chamou de “politiqueira” a intervenção federal no Rio e de “enojante” a pessoa do presidente Michel Temer, embora tenha feito uma ressalva. “O Temer é uma figura enojante. Porém, é um lutador. Fico zangado quando vejo o Temer esperneando e lutando e lembro que a Dilma deixou o País cair na mão dessa gente sem espernear e lutar.”