Movimentos sociais não vão assistir à prisão de Lula passivamente, diz Boulos

BRASÍLIA - Pré-candidato à Presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos disse nesta quinta-feira, 5, que os movimentos sociais não vão assistir "passivamente" à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está convocando a militância para se reunir em São Bernardo do Campo, cidade do petista.

+ AO VIVO: Prisão de Lula

"A orientação é para que toda militância vá a São Bernardo. Não vamos assistir passivamente, haverá resistência democrática", disse.

Boulos interrompeu uma caravana pelo Nordeste e voltou a São Paulo nesta quinta-feira, depois de o Supremo Tribunal Federal negar habeas corpus de Lula. Ele não quis comentar a possibilidade de o ex-presidente não se entregar à Polícia Federal, como tem sido aventada por alguns petistas.