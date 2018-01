Movimentos populares e sindicalistas organizam ato pró-Lula em Mato Grosso

CUIABÁ - Militantes de movimentos populares e sindicalistas que apoiam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegaram cedo, às 6 horas, desta quarta-feira, 24, em frente ao prédio da Justiça Federal em Mato Grosso, na avenida Historiador Rubens de Mendonça em Cuiabá. Eles realizam vigília em defesa do ex-presidente. "Defendemos o direito de o Lula participar do processo eleitoral em 2018" disse o presidente da Central Única dos Trabalhadores em MT (CUT/MT), João Dourado. As polícias Federal e Militar acompanham a manifestação.

Até o momento, não houve manifestação de movimentos contrários ao petista. A manifestação está prevista para mais tarde, por volta do meio-dia, no cruzamento de duas avenidas centrais. No fim da tarde de terça-feira, 23, eles realizaram um buzinaço em favor da condenação de Lula. Vestindo verde e amarelo com apitos e cartazes, eles se postaram numa das avenidas mais movimentadas da cidade convidando motoristas que passavam no local a buzinar caso fossem a favor da condenação imposta pelo juiz Sérgio a Lula.

