Militantes pró-Lula fazem ato a favor da absolvição do ex-presidente em Goiânia

GOIÂNIA - Militantes, integrantes de sindicatos e movimento sociais participam na manhã desta quarta-feira, 24, de ato a favor da absolvição do ex-presidente Lula nas ruas do Centro de Goiânia (GO). A concentração foi em frente ao prédio da Justiça Federal, no Centro da capital, de onde os participantes saíram em passeata.

+ AO VIVO: Julgamento de Lula no TRF-4

O grupo passou pela Praça Cívica e, perto das 11h da manhã, percorria a Avenida Goiás em direção à Praça do Bandeirante, ponto final da manifestação.

Entre os participantes estão integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Central Única dos Trabalhadores de Goiás (CUT-GO), Movimento Camponês Popular, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) e da União Nacional dos Estudantes, além de integrantes de sindicatos como o Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e suas Concessionárias, Permissionárias, Franqueadas, Coligadas e Subsidiárias no Estado de Goiás (Sintect/GO), Sindisaúde-GO e Sindicato dos Professores de Goiás (Sintego).

A deputada estadual Adriana Accorsi (PT-GO) e o deputado federal Rubens Otoni (PT-GO) também estão presentes. O evento é pacífico e não há até o momento qualquer incidente registrado.

A Polícia Miliar acompanha com viaturas e a SMT também encaminhou agentes ao local, para orientar os motoristas.

Na terça-feira, 23, também houve uma manifestação, mas esta em favor da condenação de Lula, em frente à sede da Polícia Federal (PF).