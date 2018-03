Marco Aurélio fala em 'solução' sobre prisão em 2ª instância

SÃO PAULO - Voz categórica contra a execução antecipada da pena, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), reveria seu posicionamento se houvesse uma mudança na Constituição que definisse a condenação em segunda instância como trânsito em julgado.

"Quem sabe a solução estaria aí, em uma emenda para dizer: havendo duplo pronunciamento com o crivo do tribunal de justiça ou do tribunal federal, após não caber mais recursos nesses tribunais, tem-se o trânsito em julgado. É uma solução", disse ao Broadcast Político. Ele destacou ainda que o ex-ministro Cezar Peluso propôs a alteração em 2011 e virou um projeto de emenda constitucional (PEC), o qual, no entanto, não foi adiante.

Para Marco Aurélio, a mudança seria uma solução para a característica de "recursos sucessivos" que enfrenta a justiça brasileira no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no STF. "Se o nosso sistema enseja recursos sucessivos, devemos modificar o sistema, não o colocar em segundo plano", disse o ministro, que defende que seja respeitado o princípio da presunção da inocência. Na proposta de Peluso, os recursos no STJ e STF "teriam contornos de verdadeira ação rescisória", explicou Marco Aurélio.

A manifestação de Marco Aurélio se encontra no contexto em que o STF é pressionado a pacificar o entendimento sobre a prisão após condenação em segunda instância. O ministro é relator das ações que discutem o tema, liberadas por ele para serem votadas no mérito em dezembro do ano passado.

Questionado se seria simpático à ideia da execução de pena após decisão do STJ, Marco Aurélio afirmou que a tendência é de reafirmar o voto dado em outubro de 2016, pela prisão após esgotamento de todos os recursos, caso as ações voltem ao plenário da Corte.

PEC

A proposta de emenda constitucional relembrada por Marco Aurélio chegou ao Congresso sob a autoria do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), com o nome de PEC dos Recursos. O parlamentar considera que a proposta deve ser aprovada para garantir segurança jurídica no País, disse ao Broadcast Político.

"É absolutamente evidente isso (que é preciso aprovar a PEC dos recursos). Não há como a gente conviver com essa situação. As jurisprudências do Supremo não podem continuar prevalecendo. Somente uma emenda constitucional pode alterar o texto constitucional, e não uma interpretação", declarou.

Ele lembrou que a PEC dos recursos tramita há anos no Congresso, desde 2011, e está pronta para deliberação no plenário há mais de três anos. Mesmo que houvesse vontade política, o texto não poderia ser votado neste momento por causa da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, que suspende a tramitação de PEC's.