Manifestantes fazem ato pró-Lula na Praça da República

Um grande número de militantes de movimentos sindicais e populares está reunido na Praça da República, no centro de São Paulo, para participar de um ato em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nesta quarta-feira, 24, teve negado pelo Tribunal Regional Federal (TRF) de Porto Alegre um recurso contra a condenação no caso do triplex . Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Os apoiadores de Lula estão concentrados em frente ao palco onde o ex-presidente é aguardado para um discurso. O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) de São Paulo, Douglas Izzo, anunciou mais de 10 mil pessoas presentes. Já a Polícia Militar, ainda não informa o número de presentes.

Muitos carregam bandeiras de movimentos populares e de centrais sindicais, principalmente a CUT, além do PT e do PCdoB. Muitas faixas trazem escrito o mote do ato: "eleição sem Lula é fraude". Ainda antes de o julgamento terminar, algumas das lideranças que estão discursando no ato já falavam como se Lula estivesse condenado.

"Hoje não é o fim, é o começo de uma luta que vai levar o Lula a Presidência", afirmou Paulo Fiorilo, presidente do diretório municipal do PT. "Não adianta condenação o Lula vai ser candidato dos trabalhadores. a justiça não vai tirar o Lula da parada", afirmou Izzo.

O ex-presidente chegou ao local no início da noite e deve dar as primieras declarações após a decisão do TRF-4.

Em discurso proferido antes de Lula chegar, o ex-ministro Celso Amorim disse que a condenação não foi totalmente inesperada, mas foi triste. "Isso não é só um direito humano do presidente Lula que está em jogo, é o direito do povo de escolher seu presidente.

Polícia

A Polícia Militar tem 200 homens na Praça da República. O trajeto permitido pela PM após a manifestação será venidas Ipiranga e São Luís, Rua Consolação e Avenida Paulista.

O tenente Crúvel, da PM, disse que não permitirá a chegada do grupo ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) para evitar confrontos com os Movimentos Brasil Livre, Vem pra Rua e Revoltados Online.