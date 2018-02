Maia revela que Temer sugeriu criar imposto para custear segurança

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quarta-feira, 21, que o presidente Michel Temer apresentou em conversas nos últimos dias uma proposta de criação de um imposto para custear gastos com segurança pública no Brasil . Maia, no entanto, classificou a medida como “inviável”.

"Expliquei: é inviável, porque, por lei, tem que ser (valer) para o próximo ano e, por emenda constitucional não pode por causa do decreto (que autorizou intervenção federal na segurança do Estado do Rio)", declarou Maia em rápida entrevista na Câmara.

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB), por sua vez, afirmou não ter conhecimento sobre a possibilidade de se criar o imposto. "Não tenho conhecimento de nada nesse sentido. Nunca ouvi falar nada sobre isso", declarou.