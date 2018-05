Lewandowski nega recurso do ‘Estado’ contra censura no caso da Operação Boi Barrica

BRASÍLIA - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quarta-feira, 9, um recurso do jornal O Estado de S. Paulo contra a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que o impede de publicar informações no âmbito da Operação Boi Barrica envolvendo o empresário Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney (MDB).

Lewandowski determinou que o processo seja encaminhado à 12ª Vara Cível de Brasília para que julgue o mérito da ação “como bem entender”. O jornal está há 3.144 dias sob censura por causa da decisão judicial do TJDFT. Sob a relatoria de Lewandowski, o recurso extraordinário número 840.718 tramita em segredo de Justiça no STF. O caso chegou ao tribunal em setembro de 2014.

“Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida”, concluiu Lewandowski, que alegou questões processuais em sua decisão. O ministro sustentou que a jurisprudência do Supremo não permite recursos extraordinários contra decisões que concedem ou rejeitam liminares, antecipação de tutela e medidas cautelares.

A censura imposta ao Estado diz respeito à publicação de gravações no âmbito da Operação Boi Barrica, que sugerem ligações do então presidente do Senado, José Sarney, com a contratação de parentes e afilhados políticos por meio de atos secretos.

Na época, advogados do empresário Fernando Sarney alegaram que o Estado feria a honra da família Sarney ao publicar trechos de conversas telefônicas gravadas na operação com autorização judicial.

HISTÓRICO

O Estado de S. Paulo entrou com um processo no STF em 30 de setembro de 2014 para recorrer da decisão do TJDFT. Desde então, houve troca de relatoria e um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). Em 6 de outubro de 2015, o Estado pediu à então relatora do caso, ministra Cármen Lúcia, atualmente presidente da Corte, que o recurso fosse levado a julgamento, considerando a urgência da matéria em questão e o fato de o jornal estar submetido à censura prévia.

Depois de Cármen ter assumido a presidência do STF, o processo trocou de relator em 12 de setembro de 2016, quando foi para Lewandowski.

Em 21 de setembro de 2017, a PGR encaminhou ao Supremo um parecer favorável ao recurso do jornal. Na manifestação, a PGR destaca entendimento do STF no julgamento de uma outra ação em que a Corte definiu que “antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado”.

Em 2009, Fernando Sarney desistiu da ação contra o jornal, mas o Estado não aceitou. “É um caso tão emblemático que o Estadão recusou a desistência da ação, porque nós entendemos que tecnicamente a desistência não impediria que ele voltasse a uma pretensão idêntica ou assemelhada no futuro”, explicou o advogado do Grupo Estado Manuel Alceu Affonso Ferreira.