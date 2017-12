PARA LEMBRAR: Operação viu nepotismo

A Operação Boi Barrica, posteriormente chamada de Faktor, investigava o empresário Fernando Sarney, suspeito de fazer caixa 2 na campanha de Roseana Sarney (PMDB) na disputa pelo governo do Maranhão em 2006.

Em consequência desta operação, a Polícia Federal gravou ligações que mostraram indícios de nepotismo praticados pelo então presidente do Senado, o ex-presidente José Sarney. Em setembro de 2011, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou as provas colhidas durante a operação.

Os ministros da 6.ª Turma do STJ consideraram ilegais as interceptações telefônicas feitas. O voto do relator na Corte, de 54 páginas, foi redigido em seis dias.