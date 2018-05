Integrantes da bancada evangélica chegam da van à residência de Temer

BRASÍLIA - De portas abertas ao longo de toda a semana para receber apoio e demandas dos deputados que já se posicionaram pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer recebeu nesta quinta-feira, 14, no Palácio do Jaburu integrantes da bancada evangélica, entre eles o pastor evangélico Marco Feliciano (SP) e o líder do PSC, André Moura (SE).

De van, os deputados do Partido Social Cristão (PSC) desembarcaram na residência oficial do vice para "dar uma palavra de apoio" e fazer uma "oração" pelo peemedebista.

"O PSC já fechou 100% a favor do impeachment. Por isso, fomos cumprimentar o Michel e desejar boa sorte", afirmou Moura ao Estado. Ele ressaltou que tem frequentado o Palácio ao menos quatro vezes por dia e em todas ocasiões tem levado novos integrantes da bancada evangélica para apresentá-los a Temer. "É um gesto de apoio, de solidariedade. Fizemos uma oração por ele, pelo Brasil", afirmou o deputado Gilberto Nascimento (PSC-SP).

Tanto Moura quanto Nascimento negam que tenha havido qualquer negociação a respeito de espaços para a legenda num futuro governo Temer.

Outros deputados de partidos de centro também fizeram visitas ao vice. O deputado André Fufuca (PP-MA) disse que não foi recebido pelo vice-presidente em pessoa, mas confirmou que veio informar sobre a contagem de votos para o impeachment.

"Não conversei com o vice-presidente, mas com os assessores. Estamos na véspera de uma votação e eu estava contando votos com a assessoria. O clima é bom, mas vamos aguardar", disse. Na tarde desta quinta, o PP fechou questão e resolveu punir deputados que votassem contrariamente ao impeachment.

Peemedebistas também visitaram o vice-presidente. O deputado Lucio Vieira Lima (BA), e um grande aliado de Temer, o ex-ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha (RS), estiverem no Jaburu esta tarde. Mais próximo do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (RJ), o deputado Manoel Junior (PB) também fez sua visita.

Desde o início da semana, com a intensificação da debandada dos partidos da base aliada do governo Dilma e os avanços das discussões do impeachment, o Palácio do Jaburu virou ponto de encontro de parlamentares de várias legendas. Todos têm feito questão de se apresentar como apoiadores de primeira hora do peemedebista. O gesto tem como pano de fundo tentar assegurar um posto privilegiado nas futuras negociações por cargos.