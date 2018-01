Economista carioca faz greve de fome em solidariedade a Lula

PORTO ALEGRE - No hall de entrada da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o economista carioca Richard Faulhaber, de 62 anos, dividia espaço com as tendas da agricultura familiar do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na manhã desta quarta-feira, 17. Da feira, ele só pediu emprestada uma caixa vazia para que a repórter pudesse se sentar. Faulhaber está em greve de fome desde o dia 10 de janeiro, num ato que ele define como “declaração de amor e solidariedade a Lula e ao povo brasileiro”.

O objetivo é se manter à base de água e soro de hidratação até o dia 24 de janeiro, quando Lula será julgado no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4). Sem aporte institucional nem ligação direta com movimentos sociais, embora tenha se filiado ao Partido dos Trabalhadores em 1981, Faulhaber conta com a solidariedade de simpatizantes e o apoio da mulher, Márcia, que não faz greve de fome, mas dá suporte logístico.

Por questão de segurança, alertados sobre os riscos do Centro Histórico de Porto Alegre, o casal tem passado as noites em uma ocupação, à qual chegaram por intermédio de ativistas locais. Um médico do MST monitora o estado de saúde do economista, que cumpre expediente no hall da Assembleia das 7h30min até as 20 horas, com cartazes espalhados ao seu redor. No entra e sai da Casa Legislativa, já se tornou conhecido de funcionários e parlamentares. Um servidor até lhe ofereceu um exemplar do jornal local que tinha publicado uma nota sobre seu protesto solitário.

“ Não era para ser uma greve de fome de uma pessoa só. Essa é uma forma complementar de luta, porque as formas tradicionais não estão sendo suficientes. Pode ser uma semente”, afirma.

Faulhaber diz que a ideia da greve de fome é inspirada em Gandhi. O plano inicial era que o ato ocorresse em um local público, com câmeras, em que ele pudesse passar 24 horas vigiado, para comprovar que não come escondido. Chegou a Porto Alegre cinco dias antes de começar a manifestação para tentar se articular com movimentos sociais e parlamentares da esquerda. Não houve acordo e ele acabou iniciando a greve de fome na Catedral Metropolitana, que fica no mesmo quarteirão da Assembleia Legislativa. Foi expulso pelo padre, que chamou a Brigada Militar para retirá-lo do local, apesar do argumento religioso ser marcante no seu discurso.

“ Somos todos irmãos e como irmãos temos que tentar resgatar os mais desfavorecidos, não só com ações pessoais de caridade, a política é sagrada, ter políticos comprometidos com isso é fundamental”, diz, passando a enumerar programas sociais criados nos governos Lula e Dilma.

Antes de cursar a faculdade de Economia, Faulhaber chegou a fazer retiros vocacionais para se tornar padre. Teve uma formação religiosa na linha da teologia da libertação nos anos 1970 e já recorreu a jejuns de purificação espiritual quando atravessou momentos familiares difíceis. Fiscal municipal no Rio, traz da carreira parte da indignação. Afastado do trabalho por conta de uma depressão, o economista passou a dar aulas de matemática voluntariamente a crianças do Morro do Turano.

“ Vi o impacto da educação naqueles meninos. Há muita injustiça na legislação tributária, que não tributa adequadamente os mais ricos para dar saúde, educação e moradia de qualidade aos mais pobres. Os governos Lula e Dilma estavam nesse caminho”, diz.

Pela admiração que nutre aos propósitos sociais dos governos petistas, a iminência de uma condenação que pode impedir Lula de concorrer à Presidência motivou Faulhaber a protestar.

No oitavo dia de manifestação, ele já se sente um pouco debilitado e diz ter medo de “apagar”. O verão porto-alegrense não chega a ser um aliado, com temperaturas acima dos 30º e dias abafados.

“ Vou aguentar até o limite da minha saúde”, garante.