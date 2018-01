Deputado do PT aciona polícia legislativa ao ser acusado de ladrão por ativista

BRASÍLIA - O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) acionou policiais do Congresso para deter a ativista Carla Zambelli, do Movimento NasRuas, nesta quinta-feira, 30, após ser acusado de roubar. A confusão aconteceu no Senado Federal quando Pimenta e o deputado Wadih Damous (PT-RJ) deixavam a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS. Com uma câmera nas mãos, Zambelli abordou os parlamentares para questioná-los sobre críticas ao juiz Sérgio Moro.

+++ Líder de movimento pró-impeachment defende Ives Gandra Filho no Supremo

No vídeo, disponibilizado pela ativista em sua rede social, Pimenta diz para Carla "ir trabalhar". Na sequência, a líder do Nas Ruas faz a acusação contra o deputado. "Eu estou trabalhando, diferente de vocês que estão roubando".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Em protesto, grupo levanta bonecos infláveis de Janot e Gilmar: 'Enganot e Gil-lax'

A afirmação motivou o parlamentar a acionar a Polícia Legislativa, que levou Carla Zambelli para prestar esclarecimentos. Na discussão, a ativista chegou a afirmar também que Pimenta teria "medo de Sérgio Moro". "Na hora que o senhor perder o foro privilegiado, o senhor vai encontrar com ele, viu. Vai ter um encontro bem gostoso com ele", afirmou.

Pimenta também será chamado para prestar esclarecimentos sobre o episódio, segundo informações da Polícia Legislativa. O petista teve seu nome mencionado por delatores da Odebrecht e aparece em documentos da empreiteira sob o apelido de "Montanha".

Carla Zambelli ficou conhecida por se algemar em um pilar da Câmara dos Deputados, em 2015, para pedir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em junho deste ano, após o presidente Michel Temer ser implicado em denúncias pela Procuradoria-Geral da República, a ativista disse que o NasRuas atuava de forma voluntária em favor do governo e não enxergava indícios suficientes para seu afastamento do cargo.