Coluna do Estadão

Líder do Movimento nas Ruas, Carla Zambelli, umas das principais vozes pró-impeachment de Dilma Rousseff, engrossou o coro de indicações para o Supremo. Ela vai entregar ao presidente Michel Temer carta defendendo a indicação do ministro Ives Gandra Filho, presidente do TST, para a vaga.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao