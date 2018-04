Declaração de Villas Bôas expressa posição do alto comando do Exército

BRASÍLIA - Generais de alta patente tratavam de dizer à noite desta terça-feira que a manifestação do comandante do Exército Eduardo Villas Bôas não continha nenhuma ameaça. Assim como várias entidades se manifestaram sobre o HC de Lula, a intenção foi dar uma posição para o público interno e para a sociedade brasileira em três sentidos: combate à impunidade, cumprimento da Constituição e a defesa de um princípio, o de que interesses individuais não estão acima do interesse da Nação.

Em manifestações no twitter, Villas Bôas disse que o Exército ‘julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia’. O general afirmou que o Exército ‘se mantém atento às suas missões institucionais’.

Foi um recado direto, sim, ao interesse do ex-presidente Lula, mas os generais tentaram descartar uma característica de ameaça ou de pressão. Segundo eles, foi uma manifestação da instituição e, se todos podem se manifestar, eles também podem. O próprio comandante Villas Boas deixou claro, depois da forte repercussão, que a sua fala “expressa a posição do Alto Comando do Exército e exclusivamente a da força”. Ou seja, ele não falou por conta própria, mas como comandante do Exército e sem nenhuma combinação com Aeronáutica e Marinha.