‘Quem está preocupado apenas com interesses pessoais?’, questiona Villas Bôas

O general-comandante Eduardo Villas Bôas disse que o Exército ‘julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia’. O general afirmou que o Exército ‘se mantém atento às suas missões institucionais’.

Reprodução do Twitter

As declarações de Villas Bôas foram feitas por meio de sua conta no Twitter nesta terça-feira, 3.

O general não citou nomes em sua mensagem, e questionou. “Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?”.

A repercussão das palavras do comandante.

“O comandante do Exército mantém a coerência e o equilíbrio demonstrados em toda sua gestão, reafirmando o compromisso da Força Terrestre com os preceitos constitucionais, sem jamais esquecer a origem de seus quadros que é o povo brasileiro. E manifesta sua preocupação com os valores e com o legado que queremos deixar para as futuras gerações. É uma mensagem de confiança e estímulo à concórdia.”, afirmou o Ministério da Defesa, em nota.

A mensagem do general Villas Bôas repercute intensamente. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), ’em momentos de turbulência, quando setores da sociedade se posicionam de diferentes formas, não se deve questionar o respeito à Constituição’.

“Cada órgão do Estado deve seguir exercendo suas funções nos limites estabelecidos por ela. É hora de buscar a união do país com serenidade”, afirmou.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que ‘assim como afirma o general Villas Boas’ o partido defende ‘o combate à impunidade e o respeito à Constituição, inclusive no que diz respeito ao papel das Forças Armadas’. “E o respeito à Constituição implica na garantia da presunção de inocência”, disse.

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou: “O general Villas Bôas é homem de bem, equilibrado e patriota. Tem o meu respeito nas suas manifestações”.

“Estamos juntos meu COMANDANTE!!!na mesma trincheira firmes e fortes!!!! Brasil acima de tudo !!! Aço !!!”, afirmou o general Geraldo Miotto.