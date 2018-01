Após Dirceu, Delúbio também tem viagem cancelada pelo STF

O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, condenado pelo Supremo Tribunal federal (STF) no processo do mensalão, teve cancelada a autorização que havia recebido da Justiça para viajar a Goiânia e a São Paulo no fim deste ano. Delúbio cumpre atualmente em regime aberto, em Brasília, sua pena de seis anos e oito meses.

O cancelamento das viagens foi determinado pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que também já havia se manifestado contra viagem do ex-ministro José Dirceu, também condenado pelo mensalão, para São Paulo. Barroso, relator do caso no Supremo, afirmou não ter sido informado sobre as viagens.

O ministro solicitou à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informações sobre os pedidos dos presos para viajarem e sobre a manifestação do Ministério Público sobre esses pedidos. No despacho, ele disse ainda que as viagens devem ser suspensas até que ele ou o STF se manifestem a respeito.

Delúbio, segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, deveria ir a Goiânia de 24 a 29 de novembro. Depois, de 1º a 18 de dezembro, a viagem seria para São Paulo.

