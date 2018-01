Ministro do STF suspende autorização de Dirceu para viajar

BRASÍLIA - O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu não poderá mais viajar para São Paulo neste mês. A Vara das Execuções Penais e Medidas Alternativas (Vepema) do Distrito Federal havia concordado que o ex-ministro, condenado à prisão pelo "mensalão", ficasse na capital paulista de 18 de novembro a 2 de dezembro para cuidar de assuntos administrativos de seu escritório.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso suspendeu na manhã deste sábado, 22, a autorização. "Solicitem-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal (Vepema), com a máxima urgência, informações acerca do pedido, da manifestação do Ministério Público e dos fundamentos da decisão, que deverá ficar suspensa até ulterior deliberação deste relator ou do Supremo Tribunal Federal", escreveu.